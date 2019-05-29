Известный телеведущий и шутник Иван Ургант придумал объяснение третьему месту певца Сергея Лазарева на "Евровидении-2019". 28 мая в России отмечался День пограничника. В тот день в программе "Вечерний Ургант" Иван назвал российского исполнителя Сергея Лазарева защитником российской границы.

Ургант пошутил, что Лазарев специально не победил в конкурсе, чтобы в будущем 2020 году никто не приехал на конкурс в нашу страну. Напомним, "Евровидение" проходит в следующем году в стране победителя конкурса.

Ургант показал коллаж - Лазарев в военной форме и собакой якобы "защищает границу России", - сообщает teleprogramma.pro.

"Он специально занял третье место на «Евровидении», чтобы ни один враг в следующем году не смог пересечь российскую границу. Молодец! А собаку зовут Филя", — пошутил Иван Ургант.