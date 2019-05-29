В сети появились фото и видео с празднования юбилея Анжелики Варум

В сети появились фото и видео с празднования юбилея певицы Анжелики Варум. Артистке 26 мая исполнилось 50 лет. Праздновали в Подмосковье, в одном из ресторанов. Все было демократично, без вечерних нарядов, чопорных платьев.

Сама Варум блистала в кофточке с горохом и модных белых брюках клеш. Танцевали до упаду и гости, и именинница, и ее супруг музыкант Леонид Агутин.

Пара Варум - Агутин дружит с другой семейной парой Пресняков - Подольская много лет. Фото выложила Наташа и подписала: "Обожаю".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)28 Май 2019 в 10:47 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Лебедев (@andrey_a_lebedev)28 Май 2019 в 11:07 PDT

Леонид Агутин, как обычно, подобрал самые нежные и трогательные слова для поздравления любимой жены. "Это мой праздник! Это меня судьба наградила таким человеком! Не очень понимаю за что. И не очень уверен, что заслуженно. Но уже более 20 лет я рядом. Рядом с ней, с невероятной женщиной. С удивительным человеком! С маленьким гением! С большим сердцем! С источником нежности и мудрости в моей жизни! Пусть этот юбилейный день принесёт тебе много радостных минут, а жизнь дарует их естественное продолжение! Я тебя люблю и бесконечно ценю твоё доверие! Ты удивительная, единственная и неповторимая! Пусть Бог хранит тебя!" - написал музыкант в Инстаграм.

Варум не скрывает свой возраст. Она удивительная женщина - красивая и женственная. "Мне 50! Полвека за плечами. Сколько бы еще не отвела судьба, пусть рядом остаются мои родные, близкие и друзья. Пусть будут здоровы, благополучны и счастливы! Они - мой тыл, моя защита и моя радость!" - пишет певица.