Жириновский высказал мнение о финалистах шоу «Голос. Дети»

Лидер партии ЛДПР политик Владимир Жириновский возмутился, что в спецвыпуске телешоу «Голос. Дети» не оказалось русских детей. При этом политик подчеркнул, что «все люди равны и тем более дети».

«Хорошо, что отменили несправедливые результаты и все исправили. Но хочу спросить: а где русские участники? Русские дети хуже поют?» - удивился Жириновский.

В спецвыпуске программы, который было решено провести после скандального финала шоу, награда досталась всем победителям, передаёт URA.RU. Каждый из девяти ребят получил сертификат на один миллион рублей, а также возможность записать песню в студии.