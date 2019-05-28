Егор Крид после того, как избавился от давления лейбла Black Star почувствовал себя сводным человеком и решился рассказать подробности о своей жизни и отношению к шоу-бизнесу, которое можно охарактеризовать так: «Я ненавижу российский шоу-бизнес».

За что? За то, что там все всегда врут, используют друг друга и не с кем поговорить по душам. А он такой нежный и ранимый и ему там очень плохо. Хотя у него «есть яйца», «было много секса на шоу Холостяк» и он никакой не гей, и эти слухи его уже «вообще никак не волнуют». Кром того, Егор поведал, что существует некое агентство, которое задалось целью разрушить его репутацию и весь негатив в Сети – это именно его выдумки, и все, что пишут СМИ это абсолютное вранье. Примерно об этом он поведал всем зрителям YouTube.

Но главное, он рассказал, что очень страдает от одиночества и даже не представляет, как будучи таким популярным музыкантом сможет найти девушку, которая сможет его искренне полюбить, а не использовать его славу. «Я всегда хотел быть молодым отцом и искренне считаю, что семья - это главное в жизни, но думаю, что девушка должна быть иностранкой или совсем из глухой провинции», - рассказал он в интервью.

«Спасибо, что расставил всё по полочкам, и прямо ответил на все заданные вопросы. Сегодня мне в очередной раз удалось понаблюдать за простым Егором из Пензы», «Как будто ты открываешь себя с новой стороны, Егор, вне лейбла ты другой и хороший чувак», «Самый самовлюблённый артист всех времён и народов попытался изобразить из себя няшку. Получилось всех обмануть!», - написали пользователи в комментариях.