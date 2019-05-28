Кирилл Плетнев поделился переживаниями о разводе
28 мая 2019, 20:29 [ «Аргументы Недели» ]
Известный актёр Кирилл Плетнев и актриса Нино Нинидзе решили развестись спустя год после брака. Звёздная пара заранее объявила об этом событии общественности, чтобы не пошли различные слухи. Плетнёв поделился, что ему трудно даётся разрыв с возлюбленной.
"Сейчас я снова нахожусь в некотором кризисе. Не наверное, а совершенно точно. Он связан с тем, что окончилась глава моей жизни, которая длилась последние четыре года", - рассказал Плетнёв в видеобращении в Instagram.
Пара была вместе около четырёх лет, но поженись совсем недавно. Знаменитости не стали рассказывать подробности своего развода, но поклонники выдвинули версию, что инициатором стала супруга.
Поклонники поддержали актёра тёплыми словами.
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