Егор Крид заявил, что перерос Black Star

Российский музыкант Егор Крид рассказал, из-за чего закончил сотрудничество с лейблом Black Star, владельцем которого является рэпер Тимати. Певец заявил, что хочет сам контролировать своё творчество.

Крид считает, что «перерос» Black Star, передаёт МК. В качестве примера он рассказал, что самостоятельно пишет песни и занимается монтажом клипов. Музыкант подчеркнул, что не хочет больше находиться «под продюсером».

Егор Крид отметил, что, несмотря на свой образ тихого и спокойного человека, умеет добиваться своих целей. Музыканту удалось отстоять право на использование товарного знака «Егор Крид».