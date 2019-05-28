Иосиф Пригожин рассказал о взаимоотношениях с родными

Российский музыкальный продюсер, организатор российских музыкальных фестивалей, концертов, телевизионных программ Иосиф Пригожин рассказал о проблемах со своими родными. Ранее его сын Дмитрий опубликовал пост, в котором обвиняет отца в «пиаре за свой счет».

"Не думаю, что этот пост написал мой сын. По крайней мере, на него не похоже. Сын 15 лет ничего подобного не писал и вдруг решился? Чистый бред — обвинять меня в том, что я пытаюсь пиариться за счет своих детей", - заявил Пригожин в интервью изданию "Вечерняя Москва".

Также он добавил, что уже 16 лет женат на другой женщине — певице Валерии, а его детям от первого брака 30 лет и 22 года (сыну и дочери).