"Лерочка, у тебя кристальная репутация", - отреагировала Елена Малышева на фото Валерии

Врач и ведущая программы о здоровье на телевидении Елена Малышева одна из первых оставила свой комментарий под фотографицей певицы Валерии с неизвестным молодым мужчиной в кровати.

Валерия насторожила своих поклонников, опубликовав фото в постели с молодым мужчиной

"Лерочка! У тебя кристальная репутация!" - написала теледоктор и выдвинула свою версию, с кем могла сделать постельное фото супруга продюсера Иосифа Пригожина. В комментариях предположили: "Любовник?"

Валерия заинтриговала своих поклонников, опубликовав в сети фото в постели с молодым мужчиной а пижаме. Они точно уверены - это не муж певицы. Может быть сыновья? Их у Валерии двое. И еще есть дочь Анна.