Появились новости о состоянии сына Татьяны Васильевой, перенесшего микроинсульт

В минувший понедельник появилась информация о состоянии сына актрисы Татьяны Васильевой, который недавно перенес микроинсульт. Данные о здоровье Филиппа Васильева предоставила его супруга Мария.

Женщина сообщила, что абсолютно все анализы ее мужа в норме, вследствие чего причиной случившегося может являться только гипертония. Мария Васильева подчеркнула, что состояние здоровья Филиппа никак не связано с его питанием, несмотря на то, что многие пользователи сети считают, что он в последнее время сидел на диете.

Супруга Васильева добавила, что ее супруг ведет абсолютно здоровый образ жизни, не имеет вредных привычек и употребляет 3500 калорий в день. Мария назвала микроинсульт Филиппа "злой шуткой организма".

В настоящий момент 40-летний сын знаменитой актрисы стабилизирует давление таблетками и уколами, а также три раза в сутки капает в глаз, который после кровоизлияния перестал видеть, лекарство.