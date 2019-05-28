Лиепа и Плесецкая, Ветлицкая и Белоусов, замужества Самбурской, Гай Германики и Заворотнюк - рекордно короткие звездные браки

Они жили долго и счастливо… Хороший конец для любой романтической истории, вот только как в сказке выходит далеко не всегда и не у всех. И российские звездные пары далеко не исключения, многим из них удалось побить все рекорды, продержавшись в браке феноменально короткий срок.

Победителями гонки на самый короткий брак по праву можно считать ясновидящую Джуну и композитора Игоря Матвиенко. Их союзу было всего один день, когда супруги подали на развод. По словам самой Джуны, причиной поступка стал спор с братом. Она пообещала родным, что вот прямо сейчас выйдет замуж и на вечеринке предложила пойти в ЗАГС начинающему композитору Игорю Матвиенко. И он согласился. «Это было конечно, ужасно прагматично с моей стороны», - признался он в интервью, правда никакой пользы извлечь из женитьбы так и не смог, поскольку невеста убежала прямо со свадьбы и на следующий день уже подала на развод.

Певцы Наталья Ветлицкая и Евгений Белоусов прожили в официальном браке 10 дней. «Любовь вспыхнула под очень большим новогодним градусом. Напились, оказались вместе в постели. И Белоусову показалось, будто Наташа – любовь всей его жизни», - рассказывали коллеги. Они тут же расписались, а уже 10-го вечером разругались вдрызг, и разъехались по разным квартирам. На следующий день они подали на развод.

К браку двух актеров Настасьи Самбурской и Кирилла Дыцевича многочисленные подписчики отнеслись как к шутке, которая продлилась всего 2 месяца. А между тем Самбурская после регистрации писала в Instаgram: «Вот теперь мы точно не пошутили. Да, невеста была в черном, денег не хватило на белое. Букетом не швырялась, потому что он был увесист и ненароком мог сбить с ног работницу ЗАГСа. Я счастлива. Муж тоже не мучается. Я любима и люблю, чего и вам всем желаю». Но порывистую и эмоциональную актрису хватило лишь на пару месяцев. Вполне невинное интервью матери Кирилла, в котором она говорила, что ждет не дождется внуков, и стало причиной развода.

О браке с Марисом Лиепой прима Большого театра Майя Плисецкая вспоминать не любила. Когда кагэбэшники отказались и выпускать прибалтийского танцора на зарубежные гастроли, Майя Михайловна, недолго думая, официально с ним расписалась. Они были идеальными партнерами на сцене и, поженившись, видимо, решили, что будут идеальной парой. Но... не сошлись характерами и разошлись, прожив вместе всего 3 месяца.

Брак режиссера Валерии Гай Германики и участника шоу «Танцы со звездами» Вадима Любушкина был настолько скоропалительным, что просто не мог стать счастливым. К тому же перед самой свадьбой выяснилось, что жених-то уже женат. Правда, в Америке и, как он утверждал, фиктивно, но, как говорится, «осадочек остался». Валерия все же вышла замуж за танцора и даже полгода пыталась изобразить семейную жизнь, а потом забеременела и супруг сбежал… все в ту же Америку. Зато у Германики появилась еще одна дочка Северина.

Меньше года продержался и брак актрисы Анастасии Заворотнюк и немецкого бизнесмена Олафа Шварцкопфа. Они познакомились на театральном капустнике, эффектная брюнетка сразу покорила сердце предпринимателя и уехала в Германию. Вот только представления о семейной жизни у супругов были совсем разные. «Ей так хотелось славы, богатства, ярких ролей, а мне - простой семьи. Мы не могли быть счастливы вместе», - признался бизнесмен. Настя утверждала, что супруг поднимал на нее руку и довел ситуацию до выкидыша. Но поскольку актриса сбежала от мужа из-за своей очередной влюбленности в очередного бизнесмена, на сей раз в Дмитрия Стрюкова, то больше доверия внушают слова брошенного мужа. Он рассказал, что Заворотнюк сделала аборт, потому что дети могли навредить ее фигуре и карьере актрисы.