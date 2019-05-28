41-летняя Любовь Толкалина продемонстрировала тонкую талию в бальном платье
28 мая 2019, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская актриса Любовь Толкалина продемонстрировала тонкую талию в светлом бальном платье. Артистка опубликовала на своей страничке в социальной сети видеозапись, сделанную на балу.
На видео 41-летняя Любовь запечатлена в момент разучивания движений танца. На Толкалиной можно увидеть длинное нежно-голубое платье, расшитое белыми бусинами. Наряд подчеркнул стройную и подтянутую фигуру знаменитости, в частности, ее осиную талию.
Нашлись, однако хейтеры, которые согласились с тем, что Любовь Толкалина является красивой женщиной, однако добавили, что "в ее возрасте" не следует вести себя столь наигранно. Актриса заявила, что танцевала кадриль, поэтому считает свое поведение абсолютно нормальным.
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