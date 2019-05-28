41-летняя Любовь Толкалина продемонстрировала тонкую талию в бальном платье

Известная российская актриса Любовь Толкалина продемонстрировала тонкую талию в светлом бальном платье. Артистка опубликовала на своей страничке в социальной сети видеозапись, сделанную на балу.

На видео 41-летняя Любовь запечатлена в момент разучивания движений танца. На Толкалиной можно увидеть длинное нежно-голубое платье, расшитое белыми бусинами. Наряд подчеркнул стройную и подтянутую фигуру знаменитости, в частности, ее осиную талию.

Нашлись, однако хейтеры, которые согласились с тем, что Любовь Толкалина является красивой женщиной, однако добавили, что "в ее возрасте" не следует вести себя столь наигранно. Актриса заявила, что танцевала кадриль, поэтому считает свое поведение абсолютно нормальным.