Певица Валерия насторожила своих поклонников, опубликовав фото в постели с молодым мужчиной. Не секрет, что муж Валерии продюсер Иосиф Пригожин мужчина моложавый, но давно лысый. А на фото лежащую в кровати артистку приобнял мужчина с шикарной шевелюрой.

Валерия заинтриговала, предложив отгадать, что это за мужчина рядом с ней в постели. У Валерии двое взрослых сыновей. Возможно, это один из них. Но поклонники не исключают, что это может быть чужой мужчина.

Ответ Валерии надо подождать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VALERIYA (@valeriya)27 Май 2019 в 1:48 PDT