Валерия насторожила своих поклонников, опубликовав фото в постели с молодым мужчиной
28 мая 2019, 12:31 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Валерия насторожила своих поклонников, опубликовав фото в постели с молодым мужчиной. Не секрет, что муж Валерии продюсер Иосиф Пригожин мужчина моложавый, но давно лысый. А на фото лежащую в кровати артистку приобнял мужчина с шикарной шевелюрой.
Валерия заинтриговала, предложив отгадать, что это за мужчина рядом с ней в постели. У Валерии двое взрослых сыновей. Возможно, это один из них. Но поклонники не исключают, что это может быть чужой мужчина.
Ответ Валерии надо подождать.
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