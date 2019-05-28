Наталья Водянова в День матери показала всех своих детей, но лица двух младших скрыла

Супермодель Наталья Водянова - многодетная мама, показала фото всех своих пятерых детей. У модели дети в возрасте от двух до 17 лет, четверо сыновей и одна дочка. Но лица младших сыновей, рожденных в отношениях с французским бизнесменом Антуаном Арно, скрыла смайликами-сердечками.

Многие люди даже не знали, что у уроженки Нижнего Новгорода Наташи Водяновой столько детей.

Трое старших детей Водяновой — Лукас, Нева и Виктор — родились в браке с британцем Джастином Портманом. После развода с ним у супермодели появилась новая любовь - Антуан Арно. Они вместе несколько лет, родили двоих сыновей. Но официально до сих пор не женаты. Максиму Арно пять лет, младшему Роману скоро исполнится три года.

Самый старший ребенок Водяновой - сын Лукас, ему 17 лет. Нева и Виктор - подростки. Им 13 и 11 лет соответственно.