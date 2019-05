Создатель сериала "Игра Престолов", компания HBO показала зрителям фильм, в котором рассказывается, как актеры реагировали на значимые моменты шоу во время совместного изучения сценария. Как в сети обсуждают финал «Игры престолов»

Например, в данном фильме, получившем название "Последний дозор" (The Last Watch), Кит Харингтон (Джон Сноу) еле сдерживает слезы, узнав о предстоящем убийстве Дейенерис своим персонажем.

Также показано, какие эмоции испытала британская актриса Эмилия Кларк, исполнившая роль Матери Драконов Дейенерис Таргариен, в тот момент, когда узнала, чем в итоге закончится сага.

Конлет Хилл, прочитав сценарий заключительного эпизода с участием своего персонажа Вариса, и вовсе выкинул сценарий. Лина Хиди и Гвендолин Кристи кинулись успокаивать взволнованного актера.

Премьера документального фильма "Последний дозор" состоялась 26 мая. Напомним, как уже сообщали АН, ранее Джордж Мартин рассказал, когда выйдет новая часть книжной "Игры престолов".

