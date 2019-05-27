У сына актрисы Татьяны Васильевой произошел микроинсульт

На днях стало известно, что у сына известной российской актрисы Татьяны Васильевой произошел микроинсульт. Ранее в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации 40-летнего Филиппа Васильева.

Супруга мужчины Мария сообщила, что у него оторвался тромб, вследствие чего произошло кровоизлияние в глаз, который перестал видеть. Медики пока не дают никаких прогнозов, поэтому неизвестно, восстановится ли зрение. К настоящему моменту Филиппа уже выписали из больницы, он лечится дома.

Жена актера призналась, что вся их семья пребывает в состоянии шока. Сама Мария пытается отпустить страх, который засел в ней, однако пока ей это не удается.