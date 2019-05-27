С концерта воссоединившихся Spice Girls ушли зрители

Легендарная в 90-е группа Spice Girls воссоединилась, чтобы дать несколько концертов в Великобритании. Однако грандиозное турне пошло не по плану, проблемы начались уже первом выступлении.

Первый концерт после воссоединения Spice Girls состоялся в Дублине. Певицы готовились к шоу несколько лет, но это не смогло спасти их от провала. Зрители начали уходить практически сразу после начала выступления. Позже многие объяснили, что ничего не было слышно, сложно было даже понять, что за песня играет, передаёт teleprogramma.pro.

«Я ничего не слышала. За такую цену на билеты можно было бы и постараться сделать классное шоу», - возмутилась одна из зрительниц.

Позже одна из участниц группы в соцсети обратилась к поклонникам и пообещала, что к следующему концерту в Кардиффе все проблемы со звуком будут устранены.