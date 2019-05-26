Дочь Алсу Микелла Абрамова, финалистка шестого сезона песенного конкурса "Голос.Дети" впервые высказалась об итогах шоу. Молодая певица поблагодарила наставников, друзей, родных, организаторов и поклонников за поддержку.

"Я хотела бы поблагодарить всех-всех за ваши голоса, за то, что переживали и радовались вместе со мной, за вашу поддержку. Даже на расстоянии я ее чувствовала, и она реально мне очень помогала! ...Моя мечта - выйти на Сцену и быть частью этого суперпроекта - стала реальностью. Это были самые лучшие, самые веселые, самые насыщенные месяцы в жизни!", - написала Микелла в Instagram.

Юная исполнительница поздравила всех финалистов с победой. По словам Микеллы, она рада, что у неё появилось столько друзей из других городов и стран.