Варум выложила игривое фото в честь своего юбилея

Известная певица Анжелика Варум в воскресенье, 26 мая, отмечает свой 50-летний юбилей. Знаменитость получила тёплые поздравления от супруга и музыканта Леонида Агутина и решила выложить ответный пост с личными пожеланиями для родных.

На фотографии певица в элегантном белом костюме в радостной позе как будто что-то кричит.

"Мне 50! Полвека за плечами. Сколько бы еще не отвела судьба, пусть рядом остаются мои родные, близкие и друзья...Они - мой тыл, моя защита и моя радость! Мамочка, с праздником тебя!", - написала Анжелика Варум в Instagram.

Поклонники оценили фотографию певицы, осыпав её поздравлениями и комплиментами.

Певица Юлия Ковальчук тоже решила поздравить коллегу, выразив ей своё восхижение:

"Самая женственная, мудрая, терпеливая, талантливая, воздушная и рассудительна. Восхищаюсь) с Днем рождения!!!", - написала артистка в комментариях.