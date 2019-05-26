Шнуров впервые прокомментировал скандал вокруг шоу "Голос.Дети"
26 мая 2019, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]
Известный музыкант и лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров впервые высказался про скандал, который произошёл вокруг песенного конкурса "Голос.Дети". Артист отметил, что журналисты слишком много внимания уделяют данной теме.
"Я как ни открою новости - вижу: то правильно проголосовали, то неправильно. Ещё немного - и кровь друг другу пустят! Друзья, не надо так серьёзно! Это шоу! Вы чего? Спокойнее надо быть - и всё будет отлично!", - высказался музыкант изданию "Амурская правда".
Шнуров добавил, что не против снова сняться в телевизионном шоу в качестве наставника, если ему предложат.