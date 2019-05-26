Известный музыкант и лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров впервые высказался про скандал, который произошёл вокруг песенного конкурса "Голос.Дети". Артист отметил, что журналисты слишком много внимания уделяют данной теме.

Садальский об итогах спецвыпуска шоу "Голос. Дети": всем сестрам по серьгам

"Я как ни открою новости - вижу: то правильно проголосовали, то неправильно. Ещё немного - и кровь друг другу пустят! Друзья, не надо так серьёзно! Это шоу! Вы чего? Спокойнее надо быть - и всё будет отлично!", - высказался музыкант изданию "Амурская правда".

Шнуров добавил, что не против снова сняться в телевизионном шоу в качестве наставника, если ему предложат.