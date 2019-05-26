Сати Казанова рассказала, какой должна быть идеальная жена

Известная певица Сати Казанова поделилась со своими подписчиками правилами идеальной жены. При этом девушка призналась, что сама не всегда их использует в собственной семье.

Сати Казанова уже два года состоит в браке с фотографом из Италии Стефано Тиоццо. По мнению Сати, в современном мире должна заниматься любимым делом, работать и заниматься личностным ростом, вместо того, чтобы «стирать мужской мозг». Также певица посоветовала контролировать свои слова во время ссоры, чтобы сгоряча не сказать того, о чём в последствии можно пожалеть. «Иногда лучше полчасика помолчать», - отметила певица.

Казанова напомнила, что девушка всегда должна быть красива и ухожена и посоветовала своим подписчицам чаще носить платья.