Пригожин рассказал о своем конфликте с Киркоровым из-за певицы Валерии

Известный продюсер Иосиф Пригожин в минувшую субботу рассказал о своем конфликте с певцом Филиппом Киркоровым. Причиной ссоры стало нелицеприятное высказывание артиста о супруге продюсера Валерии.

Согласно некоторым данным, Киркоров в интервью заявил, что продюсер готов пойти ради славы на многое, в частности, он легко опорочил бы честь своей жены. В эфире НТВ муж Валерии добавил, что Филипп Бедросович употребил в своем высказывании весьма грубые выражения.

Иосиф Пригожин заявил, что никогда не поступил бы так с Валерией, потому что уважает и любит свою супругу. По словам продюсера, Киркорова от его гнева спасло исключительно заступничество со стороны певицы. Кроме того, мужчина предположил, что "король российской поп-музыки" просто неровно дышит к Валерии.