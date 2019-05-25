Кети Топурия показала бесценное фото с дочкой и папой малышки Оливии

Кети Топурия показала бесценное фото со своей дочкой Оливией и бывшим мужем бизнесменом Львом Гейхманом - папой малышки. Родители отмечают с трехлетней дочкой какой-то праздник.

Точно не день рождения. Четыре года Оливии исполнится 15 июня.

Поклонники солистки группы "А-Студио" радуются, что Кети воссоединилась с бывшим мужем ради ребенка.

Артистка прожила в браке с бизнесменом четыре года, но в 2017 году, когда Оливии было два года, они приняли решение расстаться. Но поддерживают добрые отношения ради дочери. "Бесценно!!!", - комментируют видео подписчики Кети в Инстаграм.