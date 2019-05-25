Алла Пугачева поздравила дочь Кристину с днем рождения, опубликовав ее подростковое фото

Алла Пугачева поздравила свою старшую дочь Кристину Орбакайте с днем рождения, опубликовав ее подростковое фото. 25 мая певице Кристине Орбакайте исполнилось 48 лет. Известный режиссер Ролан Быков рассмотрел актрису в дочери Примадонны, когда Кристине было 11 лет.

Вот такой, как на этом фото, была тогда Кристина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)25 Май 2019 в 4:39 PDT

Орбакайте поздравил супруг мамы, отец ее младших брата Гарри и сестры Лизы юморист Максим Галкин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)25 Май 2019 в 12:29 PDT

"Счастлив, что ты есть!! Чистая, красивая, невероятно талантливая и честная, и в жизни и на сцене!" - поздравил Кристину Орбакайте Филипп Киркоров.