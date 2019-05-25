Алла Пугачева поздравила дочь Кристину с днем рождения, опубликовав ее подростковое фото
25 мая 2019, 21:16 [ «Аргументы Недели» ]
Алла Пугачева поздравила свою старшую дочь Кристину Орбакайте с днем рождения, опубликовав ее подростковое фото. 25 мая певице Кристине Орбакайте исполнилось 48 лет. Известный режиссер Ролан Быков рассмотрел актрису в дочери Примадонны, когда Кристине было 11 лет.
Вот такой, как на этом фото, была тогда Кристина.
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Орбакайте поздравил супруг мамы, отец ее младших брата Гарри и сестры Лизы юморист Максим Галкин.
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"Счастлив, что ты есть!! Чистая, красивая, невероятно талантливая и честная, и в жизни и на сцене!" - поздравил Кристину Орбакайте Филипп Киркоров.
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