У певицы Жасмин и Филиппа Киркорова пятеро общих детей?

После рождения детей у короля российской эстрады Филиппа Киркорова журналисты пытаются выяснить, кто же является мамой Аллы-Виктории и Мартина. Не секрет, что для рождения детей Киркоров воспользовался услугами суррогатной матери.

Когда дети стали подрастать и в сети появились их фото, в СМИ начали появляться слухи - сын Филиппа Мартин и сын певицы Анастасии Стоцкой - одно лицо.Настю мучили вопросами - почему так похожи их с Филиппом дети. Через некоторое время певица родила дочь, и папарацци постепенно от нее отстали. Особенно после того, как Стоцкая перестала скрывать мужа.

На днях в СМИ появилось новое предположение о суррогатной матери сына и дочери Киркорова.

Якобы детей Филиппу родила певица Жасмин. Создатели скандальных историй нашли схожесть между детьми Жасмин и детьми Киркорова. У Жасмин трое детей: старший сын Михаил - от первого брака. Дочку Маргариту и сына Мирона Жасмин родила в браке с Иланом Шором.

Издание, пишущее о жизни звезд и н только, предположило, что Михаил, Маргарита и Мирон как две капли воды похожи на Аллу-Викторию и Мартина.

Жасмин эти слухи сильно повеселили. "Мой фаворит в рубрике «Записки сумасшедшего». Филипп, ну все, мы раскрыты. Много лет за нас несла эту карму Анастасия Стоцкая, но теперь великая тайна стала явью!!! Ребята, однозначно премия «Провал года» за детективные расследования сегодня ваша. Но в любом случае спасибо, вы сделали мой день", - написала Жасмин в Инстаграм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jasmin (@jasmin)24 Май 2019 в 7:27 PDT