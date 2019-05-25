Альбина Джанабаева поразила аудиторию глубоким декольте на красной дорожке в Каннах
25 мая 2019, 14:05 [ «Аргументы Недели» ]
Известная певица Альбина Джанабаева поделилась с поклонниками откровенной фотографией с красной дорожки в Каннах. Знаменитость предстала перед публикой в длинном обтягивающем красном платье с глубоким декольте.
"Этот волшебный день завершён просмотром великолепной картины", - написала певица в Instagram.
Подписчики оценили женственный и элегантный образ звёздной дивы, осыпав многочисленными комплиментами:
"Самая утонченная и изысканная из всех участниц ВИА, я уверен, именно с Вас начался новый этап в группе"
"Красавица возраст не берет хороших людей"
"Похожи на бутон красной розы"
Ранее бывшая солистка "ВИА Гры" рассказывала, что красивая фигура и красота - достояние генетики.
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