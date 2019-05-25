Настя Каменских поделилась новыми фотографиями со свадьбы

Популярная певица Анастасия Каменских поделилась с поклонниками романтичной фотографией со свадьбы. Девушка проснулась в белоснежной кровати с букетами цветов вокруг.

"Вот так начался вчерашний день! И он был идеальным", - рассказала певица в Instagram.

На фотографии девушка трогательно целует маленького пса, на которого тоже можно увидеть ободок из цветов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)24 Май 2019 в 10:22 PDT

Сегодня Потап выложил фотографию, на которой пара стоит около самолёта и направляется в свадебное путешествие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)24 Май 2019 в 11:56 PDT

Напомним, что певица Настя Каменских и продюсер и рэпер Потап сыграли свадьбу в четверг, 23 мая. Пара познакомилась в 2006 году, тогда они впервые начали записывать совместные композиции и выступать дуэтом.