Настя Каменских поделилась новыми фотографиями со свадьбы
25 мая 2019, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]
Популярная певица Анастасия Каменских поделилась с поклонниками романтичной фотографией со свадьбы. Девушка проснулась в белоснежной кровати с букетами цветов вокруг.
"Вот так начался вчерашний день! И он был идеальным", - рассказала певица в Instagram.
На фотографии девушка трогательно целует маленького пса, на которого тоже можно увидеть ободок из цветов.
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Сегодня Потап выложил фотографию, на которой пара стоит около самолёта и направляется в свадебное путешествие.
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Напомним, что певица Настя Каменских и продюсер и рэпер Потап сыграли свадьбу в четверг, 23 мая. Пара познакомилась в 2006 году, тогда они впервые начали записывать совместные композиции и выступать дуэтом.
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