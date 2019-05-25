Лера Кудрявцева планирует подать в суд на издание за материал о причастности к австрийскому конфликту

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что подаст в суд на австрийское издание за клевету в её адрес. Знаменитость выложила материал, в котором ей приписывают причастность к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.

"Really ???? Сегодня я на первых страницах газет Австрии. Оказывается я виновата в отставке канцлера Австрии...Ну что же, будем разбираться в международном суде", - написала Кудрявцева в Instagram.

Напомним, что за неделю до выборов в Европарламент в немецких СМИ появился материал, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе провёл встречу с неизвестной россиянкой о покупке медиаактивов, чтобы повлиять на выборы. Сам вице-канцлер после скандала подал в отставку.