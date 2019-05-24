Эрнст лично объявил победителей шестого сезона шоу «Голос. Дети»

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст 24 мая лично объявил победителей шоу «Голос.Дети». После окончания спевыпуска шоу Эрнст назвал победителями всех финалистов.

Победителями названы: Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова.

Гендиректор Первого канала рассказал, почему был проведен спецвыпуск. Эрнст признал, что в финале 26 апреля «случилось то, чего никогда не было в этом проекте». По его словам, «уважаемая и независимая Group IB доказала, что воздействие на итоги голосования оказывалось» и «обманутыми оказались все: зрители, «Первый канал», творческая группа, родители участников, и что главное — дети».

Дочь Алсу Микелла Абрамова принять участие в спецвыпуске отказалась.