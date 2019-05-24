Певица Алена Апина показала фото с дочкой - выпускницей

Певица Алена Апина показала фото с 17-летней дочкой Ксенией - выпускницей гимназии. "Ура!!!! Свершилось!!", - подписала звезда 90-х фото с дочерью. Судя по надписи на фото, Ксения Иратова училась в лингвистической гимназии.

Алена Апина не балует своих поклонников фотографиями Ксюши, да и о своей личной жизни не рассказывает.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алёна Апина (@neapina)24 Май 2019 в 4:13 PDT

Как дальше планирует поступить Ксения Иратова - пойти по стопам мамы и учиться на артистку, или выбрать профессию не связанную с творчеством, неизвестно.

Последний звонок прозвучал и для старших сыновей продюсера Яны Рудковской. "Выросли мальчики, а мама даже всплакнула на последнем звонке сегодня у выпускников школы -Андрея и Николая Батуриных", - эмоционально подписала фото с детьми Рудковская.