Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова не принимает участие в спецвыпуске шоу "Голос. Дети" который в пятницу, 24 мая, проходит на Первом канале. Спецвыпуск детского "Голоса" проводится после отмены итогов голосования.

Алсу впервые прокомментировала скандал, разгоревшийся после победы ее дочери в "Голосе"

Не принимает участие в спецвыпуске и наставник шестого сезона "Голос. Дети" певица Светлана Лобода.

Она была наставницей 10-летней дочери Алсу Микеллы Абрамовой. Лобода находится на гастролях за границей.

Наставники Валерий Меладзе, Пелагея и Светлана Лобода перед спецвыпуском обратились к его участникам.