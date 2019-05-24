Дочь певицы Алсу не принимает участие в спецвыпуске "Голос. Дети"
24 мая 2019, 22:12 [ «Аргументы Недели» ]
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова не принимает участие в спецвыпуске шоу "Голос. Дети" который в пятницу, 24 мая, проходит на Первом канале. Спецвыпуск детского "Голоса" проводится после отмены итогов голосования.
Не принимает участие в спецвыпуске и наставник шестого сезона "Голос. Дети" певица Светлана Лобода.
Она была наставницей 10-летней дочери Алсу Микеллы Абрамовой. Лобода находится на гастролях за границей.
Наставники Валерий Меладзе, Пелагея и Светлана Лобода перед спецвыпуском обратились к его участникам.