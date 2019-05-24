Юрий Антонов: «Евровидение» приобрело политический окрас

Международным музыкальным конкурсом стала управлять политика, а популярность и его выступление остается в стороне. Такое мнение высказал певец Юрий Антонов.

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников. После того, как голоса были пересчитаны, представителю России добавили один балл, но это никак не повлияло на результат конкурса.

Также появился интересный факт, что люди из разных стран не могли проголосовать за Лазарева по каким-то техническим причинам.

Хочу вас огорчить, поскольку этот конкурс я не смотрел, и меня он абсолютно не интересует. Поэтому, о результатах конкурса сказать ничего не могу», – сказал певец. Об этом пишет ПолитЭксперт.