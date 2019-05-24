Телеведущая Дана Борисова увеличила губы, следуя примете - "сделаешь губы, выйдешь замуж". Через три недели у Даны Борисовой будет день рождения, ей исполнится 43 года. Женщине хочется замуж.

Чтобы хорошо выглядеть и нравиться мужчинам Дана обращается к специалистам. В первую очередь, теледива "подкачала" губки. Дана рады, как красиво и аккуратно получилось. Она опасалась, как бы после уколов красоты не стали "губки-уточки".

Борисова - телеведущая. Сейчас на часто появляется на разных шоу на телевидении. Лицо у телеведущей должно выглядеть безупречно.

Дана поделилась секретами своей красоты в Инстаграм.

Напомним, Дана Борисова недолго прожила в официальном браке с бизнесменом Андреем Тищенко. После развода в ее жизни появился Максим Аксенов. У них родилась дочь Полина. Но отношения тоже не сложились.