Алла Пугачева устроила детям пикник. Дочь Лиза радовалась жареному хлебу

Супруги Алла Пугачева и Максим Галкин устроили своим двойняшкам Гарри и Лизе пикник. Шашлыки и хлеб жарили недалеко от дворца артистов в Подмосковье. "Легкий пикничок на природе", - напевала Алла Борисовна. Лизочка вспомнила, что они уже устраивали пикники.

Это был третий пикник в жизни детишек Аллы и Максима. Видео выложил глава семейства Максим Галкин. У Лизы и Гарри Галкиных много поклонников в Инстаграм. Постоянные пользователи сети заметили, как ловко девочка гоняет на двухколесном велосипеде. А Гарри полюбил книги, даже на пикнике не расстается с книжкой. "Ничего себе Лизочка какая молодец! На велосипеде так быстро едет", - все замечают комментаторы.