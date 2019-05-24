Продюсер и бизнес-вумен Яна Рудковская рассказала, что довело ее до слез. Поклонники были удивлены этим признанием, поскольку женщина – далеко не самый сентиментальный человек в российском шоу-бизнесе.

Накануне Яна побывала в школе на последнем звонке у своих сыновей Николая и Андрея. Рудковская заявила, что ее мальчики выросли, а сама она "даже всплакнула" на празднике. Отметим, что сыновья продюсера закончили одиннадцатый класс одновременно.

Яна пока не рассказывает подписчикам, куда планируют поступать ее старшие дети. Ребятам предстоит сдать ЕГЭ, и лишь после этого они смогут подать документы в высшие учебные заведения.