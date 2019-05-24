65-летняя супермодель Кристи Бринкли показала идеальную фигуру в купальнике

Супермодель 80-х, 65-летняя Кристи Бринкли наповал сразила пользователей социальных сетей своей фигурой в купальнике. Формам матери троих детей могут позавидовать многие 20-летние девушки.

На новом снимке Кристи позирует на пляже в черном лаконичном купальнике. На этой фотографии можно заметить, что 65-летняя модель является обладательницей идеальной, подтянутой фигуры, передает teleprogramma.pro. На теле Бринкли нет ни грамма лишнего веса – только рельефные мышцы.

Поклонники супермодели сделали ей множество комплиментов и отметили, что она выглядит минимум на 40 лет моложе. Кристи в свою очередь поблагодарила подписчиков за теплые слова и призвала их с раннего возраста заботиться о своем здоровье.