Мать Децла сменила замки в его квартире и не отдала ключи вдове сына

Мать погибшего рэпера Децла Ирина Толмацкая поменяла замки в квартире музыканта. Раньше там проживала вдова музыканта вместе с их сыном Тони, но теперь за квартирой присматривает Ирина.

По словам Ирины Толмацкой, вдова Децла Юлия сама приняла решение съехать из квартиры, передаёт СтарХит. При этом мать музыканта не объясняет, зачем после переезда Юлии и Тони решила поменять замки. Ирина признаёт, что у невестки нет новых ключей, но убеждает, что готова отдать ей запасной комплект в любое время.

«Никто их не выгонял, честное слово. Мне чисто по-женски кажется, что ей тяжело находиться в этой квартире. Более того, когда я прихожу туда, мне тоже нелегко. Но надо следить за квартирой, проверять какие-то житейские вещи – электричество, воду, не потекла ли крыша… Дом очень старый, поэтому все нужно контролировать», - поделилась Толмацкая-старшая.