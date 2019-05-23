Ани Лорак намекнула, что у нее новая любовь

Певица Ани Лорак пережила развод с мужем-изменщиком и начала новую жизнь. Поклонники Лорак считают, что она "рождена для того, чтобы самой радоваться жизни и делать счастливей жизнь другим". А по мнению певицы, "истинное предназначение женщины - вдохновлять, радовать, дарить новую жизнь.

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Ани Лорак недавно признана самой стильной на престижной звездной премии. Артистка после развода не так часто выходит в свет в мини-мини. Так на вручение премии она выбрала черные брюки и белую блузку, под которую надела кружевной топ.

"Новая жизнь у меня. Новые песни, новый стиль, новые ощущения себя. Внутри такое чувство, что все ощущаю по-новому. Дышится по-другому и поется", - рассказала певица. Но на вопрос о новой любви коротко ответила: "Секрет". По ее признанию, отдыхать будущим летом она собирается с дочкой и своими братьями.

Напомним, Ани Лорак 31 января официально развелась со своим супругом Муратом Налчаджиоглу. Певица решилась на развод после того, как узнала об изменах мужа.