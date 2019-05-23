Актриса и телеведущая Лариса Гузеева не раскрывает, где и как отметит юбилейный день рождения

У актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой 23 мая день рождения. Любимице большинства российских телезрителей исполняется 60 лет. Где и как ведущая шоу "Давай поженимся" отметит свой день рождения, никто не знает. Скорее всего, звезда путешествует.

Крайняя запись в Инстаграм Гузеевой была несколько дней назад о подарках. Но не о том, что она мечтает получить в подарок, а про подарки детям. У Ларисы взрослые сын и дочь, актриса так их любит, все мысли о Георгии и Леле. "Никогда не знаю что дарить, на всё «спасибо, мам, мне не нужно». А вы чем своих детей радуете?" - поделилась Гузеева.

Лариса Гузеева родилась и выросла в Оренбургской области. Училась в Ленинграде. За годы актёрской карьеры актриса сыграла более чем в 50 картинах: "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается", "Граффити", "Палач", сериале "Жизнь Клима Самгина".

Популярность получила в самом начале творчества, исполнив роль Ларисы в фильме легендарного Эльдара Рязанова "Жестокий романс". Сейчас поклонники Гузеевой могут увидеть ее почти каждый день в программе "Давай поженимся".