Садальского рассмешила новомодная диета в Сети

Народный блогер и популярный актёр Станислав Садальский поделился с поклонниками "новомодной" диетой, которую отыскал на просторах Интернета. По словам артиста, потреблять продукты надо "правильной геометрической формы".

"...есть только то, что имеет правильную геометрическую форму. В перечне: круглый хлеб, плавленый сыр, морковь, нарезанная треугольниками…А что еще? Я геометрически правильно могу нарезать все, даже торт!)", - написал Садальский в Instagram.

Однако, актёр отметил, что специалисты просят исключить сладкое и полуфабрикаты из рациона, а пить только воду и зелёный чай. По словам Садальского, он очень любит поесть, поэтому решил узнать у пользователей "варианты бутербродов без хлеба".

Артист недавно рассказывал, что вынужден временно отказаться от "горячительных" напитков из-за проблем со здоровьем, в том числе давлением, - передаёт teleprogramma.pro.