Финалист от России на Евровидении - 2019 певец Сергей Лазарев прокомментировал заявление Европейского вещательного союза о пересчёте голосов. По словам артиста, "манипуляции с голосами всем надоели", - сообщает kp.ru.

"У победителя Евровидения классная песня, и у итальянца - тоже", - оценил итоги конкурса Лазарев

"Все эти манипуляции с голосами жюри всем порядком поднадоели и все от них устали. Ведь страдают от них в первую очередь артисты", - высказался певец.

Сергей Лазарев отметил, что он получил достойный результат и не подвёл страну. По его словам, команда оценила выступление артиста, назвав его одним из самых сильных за всю историю участия России в Евровидении.

Ранее сообщалось, что организаторы Евровидения - 2019 пересмотрели результаты международного конкурса. Согласно заявлению ЕВС, "из-за человеческой ошибки" некоторые баллы были зачислены некорректно.