"У победителя Евровидения классная песня, и у итальянца - тоже", - оценил итоги конкурса Лазарев

Певец Сергей Лазарев, занявший третье место на песенном конкурсе "Евровидение-2019", прокомментировал выступление победителя и участника из Италии, опередившего его на одну позицию. По оценке Лазарева, и у Дункана Лоуренса, и у певца Mahmood - песни были отличные.

Организаторы "Евровидения" пересчитали результаты финального голосования

Победителем "Евровидения-2019" стал Дункан Лоуренс из Нидерландов с песней Arcade, на втором месте - итальянский певец Mahmood с композицией Soldi.

Конкурс завершился, финал "Евровидения-2019" состоялся 19 мая. Поклонники Сергея Лазарева несколько дней обсуждают итоги конкурса. Большинство им довольны. "Вы настоящий вокалист и артист с большой буквы. Браво", "Выступление достойное И не надо обсуждать, кто лучший, это конкурс и выбор жюри может быть субъективным , это в порядке вещей, это не хоккей, не баскетбол . Сергей молодец, в тройке лидеров..".

Проблемы с итогами голосования стали известны.