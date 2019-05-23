"У победителя Евровидения классная песня, и у итальянца - тоже", - оценил итоги конкурса Лазарев
23 мая 2019, 08:07 [ «Аргументы Недели» ]
Певец Сергей Лазарев, занявший третье место на песенном конкурсе "Евровидение-2019", прокомментировал выступление победителя и участника из Италии, опередившего его на одну позицию. По оценке Лазарева, и у Дункана Лоуренса, и у певца Mahmood - песни были отличные.
Победителем "Евровидения-2019" стал Дункан Лоуренс из Нидерландов с песней Arcade, на втором месте - итальянский певец Mahmood с композицией Soldi.
Конкурс завершился, финал "Евровидения-2019" состоялся 19 мая. Поклонники Сергея Лазарева несколько дней обсуждают итоги конкурса. Большинство им довольны. "Вы настоящий вокалист и артист с большой буквы. Браво", "Выступление достойное И не надо обсуждать, кто лучший, это конкурс и выбор жюри может быть субъективным , это в порядке вещей, это не хоккей, не баскетбол . Сергей молодец, в тройке лидеров..".
Проблемы с итогами голосования стали известны.
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