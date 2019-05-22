Спорный вопрос: проживание Степаненко в квартире Петросяна

Адвокат юмориста Евгения Петросяна рассказал подробности, связанные с долгами за оплату коммунальных услуг. Вся страна уже знает, что счета юмориста «заморожены». Суд назначил ряд экспертиз и возложил расходы на юмориста.

Адвокат Жюрин назвал вопрос проживания Степаненко в квартире бывшего мужа спорным. Также он добавил, что экс-супруга не имеет право пускать Петросяна к себе домой за своими вещами, передает ПолитЭксперт.

По поводу ее проживания – вопрос спорный. Мы считаем, что нет, она считает, что да. Это все оттеночное. И за, и против есть соответствующие нормы права», – утверждает адвокат.