Марина Орлова: Сейчас у меня роман с собой!

Российская актриса театра и кино, сценарист, продюсер, певица, композитор, поэтесса, теле- и радиоведущая Марина Орлова рассказала, о своей первой любви, которая подвигла ее к творчеству.

"В 10 классе я была без памяти влюблена и исполняла песню на линейке Последнего звонка, адресованную мальчику, который мне очень нравился", - отметила актриса.

На вопрос, есть ли у нее на данный момент любимый мужчина, Орлова ответила:

"Сейчас у меня роман с собой! Я отмечаю первые 5 месяцев в жизни, когда не влюблена". Об этом пишет издание "Вечерняя Москва".