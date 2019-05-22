Леонид Агутин и Анжелика Варум перед юбилеем певицы повторили свое свадебное путешествие

Известные артисты Леонид Агутин и Анжелика Варум в преддверии 50-летия певицы решили повторить свое свадебное путешествие. Знаменитости со своими самыми близкими друзьями отправились в Италию.

В 2000-м году пара уехала в свадебное путешествие в Венецию. И вот почти через 20 лет Леонид и Анжелика решили повторить эту романтическую поездку, передает "7 Дней". На снимках артисты запечатлены не в ярких свадебных нарядах, а в обычных джинсах и куртках, однако выглядят они при этом не менее счастливыми.

26 мая Варум исполнится 50 лет, вследствие чего эта поездка в Италию станет первым этапом праздника. После возвращения семейная пара планирует устроить небольшую вечеринку на даче в кругу самых близких – родственников и друзей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid)21 Май 2019 в 7:14 PDT