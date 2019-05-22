Леонид Агутин и Анжелика Варум перед юбилеем певицы повторили свое свадебное путешествие
22 мая 2019, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]
Известные артисты Леонид Агутин и Анжелика Варум в преддверии 50-летия певицы решили повторить свое свадебное путешествие. Знаменитости со своими самыми близкими друзьями отправились в Италию.
В 2000-м году пара уехала в свадебное путешествие в Венецию. И вот почти через 20 лет Леонид и Анжелика решили повторить эту романтическую поездку, передает "7 Дней". На снимках артисты запечатлены не в ярких свадебных нарядах, а в обычных джинсах и куртках, однако выглядят они при этом не менее счастливыми.
26 мая Варум исполнится 50 лет, вследствие чего эта поездка в Италию станет первым этапом праздника. После возвращения семейная пара планирует устроить небольшую вечеринку на даче в кругу самых близких – родственников и друзей.
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