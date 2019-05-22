Отношения с водителем: звезды, которые вступали со своим шофером в близкий контакт

Личный шофер - роскошная привычка для любой шикарной женщины. Однако спустя некоторое время привычка, как известно, перерастает во что-то большее и интимное. Шофер проводит много времени со своим "подопечным" и тем самым сближается с ним.

Личным шофером сейчас никого не удивишь. Особенно знаменитостей, для которых в порядке вещей иметь при себе личного водителя. Совсем разные истории сложились у юной принцессы Стефании, у балерины Волочковой и у таиландского короля.