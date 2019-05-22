Алсу впервые прокомментировала скандал, разгоревшийся после победы ее дочери в "Голосе"
22 мая 2019, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Алсу в среду, 22 мая, впервые прокомментировала скандал, который разгорелся после финала музыкального шоу "Голос. Дети". В этом конкурсе победу одержала дочь артистки Микелла Абрамова.
Алсу заявила, что дети оказались втянуты в "какие-то игры". Певица выразила надежду на то, что в итоге "все закончится хорошо", передает радиостанция "Серебряный дождь".
Артистка не стала отвечать на вопрос, примет ли ее дочь участие в повторном финале шоу "Голос. Дети", который запланирован на грядущую пятницу. Алсу заявила, что решение о выступлении в первый раз принимала Микелла, поэтому и сейчас она должна сделать выбор самостоятельно.