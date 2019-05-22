Певец Вилли Токарев госпитализирован в Москве

В Москве певец Вилли Токарев госпитализирован в одну из больниц. Телеграм - канал Mash сообщил, что 84-летний исполнитель шансона помещен в реанимационного отделение больницы из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

"Сейчас за его жизнь борются врачи", - говорится в сообщении Mash. Представительница легенды русского шансона не подтвердила информацию о госпитализации Вилли Токарева. "Для меня это тоже новость. Я ничего не буду говорить вам, потому что для меня это новость", — сказала она "Пятому каналу".

Исполнителю шлягеров "Чубчик кучерявый" и "Небоскребы" в ноябре исполнится 85 лет. Он живет на две страны, то в США, то в России.