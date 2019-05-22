Певицу Юлию Ковальчук раскритиковали в сети из-за маленького размера груди

Певица Юлия Ковальчук опубликовала в Инстаграм селфи в купальнике. 36-летняя артистка, супруга певца Алексея Чумакова хотела продемонстрировать свой загар. Но хейтеры сразу обратили внимание не на загар, на размер груди Юлии.

Почему-то у многих сложились стереотипы, что у женщины грудь должна быть пышной. Верх купальника Ковальчук - бандо. Такая форма лифчика не подчеркивает грудь, наоборот, делает ее плоской.

Певицу принялись не только критиковать, но и посоветовали увеличить грудь, обратиться к пластическому хирургу. Комментарии хейтеров "Где грудь?!", "Доска", Самый прикол, в таком возрасте! Ещё вырастут!!!))) Юле ж на днях 14 исполняется, вот-вот подрасти должны!)))", разозлили ее поклонников.

Они любят Ковальчук такой, какая она есть, восхищаются ее стройной фигуркой, плоским животом. Кстати, у 36-летней Ковальчук растет дочка. А певица тщательно следит за своей фигурой.

Однажды режиссер Андрей Кончаловский, который знает только в красоте дам, сказал, что грудь женщины должна помещаться в ладонь мужчины.