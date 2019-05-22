Алибасов и Федосеева-Шукшина впервые вышли вместе в свет после слухов о расставании

Продюсер Бари Алибасов и актриса Лидия Федосеева-Шукшина, которые поженились в прошлом году, решили пресечь сплетни о своем расставании и вместе появились на открытии кинофестиваля в Санкт-Петербурге.

Присутствовавшие на фестивале отметили, что 80-летняя Федосеева-Шукшина выглядела отдохнувшей и была в хорошем настроении. Алибасов сообщил журналистам, что у них с супругой все прекрасно и они счастливы. Лидия Николаевна, однако, не стала отвечать на вопросы репортеров.

После завершения официальной части мероприятия Федосеева-Шукшина и Алибасов поспешили уехать, передает в среду, 22 мая, "СтарХит".