Многодетный отец актер Евгений Цыганов признал свои проблемы в воспитании детей

Актер театра и кино Евгений Цыганов - один из самых многодетных российских артистов. У Цыганова есть и дочки, и сыновья. Всего у него восемь детей. Семерых родила актриса Ирина Леонова. Они жили без регистрации брака. Еще сына Цыганову родила актриса Юлия Снигирь.

Цыганов расстался с Леоновой, но не с детьми. Он воспитывает всех детей. Дети этих актеров занимаются музыкой, рисованием.

По признанию Евгения Цыганова, у него есть проблемы с воспитанием детей. Понятно, не все дети понимают, что музыкой и рисованием заниматься надо. И он не может заставлять своих наследников. Актер рассказал, что трудно переносит насилие. Цыганов не способен быть строгим и суровым отцом. Порой ругает себя за это. Он пытается убедить детей, пытается с ними договориться, - передает "Дождь". "А что с музыкой? Будем ли заниматься музыкой?", - так он разговаривает с наследниками.

Цыганов старается поддерживать детей во всех их начинаниях. Старшая дочь хочет пойти по стопам родителей. Полина поступила в киношколу.

Один из сыновей актеров - первоклассник. Мальчик очень интересуется информационными технологиями. Но смартфона у него нет. Цыганов говорит, что дорогих подарков детям не делает. Но в данном случает гаджет ребенку придется купить.